В Апелляционный военный суд поступила жалоба на приговор участнику СВО

В Апелляционный военный суд поступила жалоба на приговор участвовавшему в спецоперации на Украине сержанту Станиславу Ионкину, который в ноябре 2022 года устроил пожар в ночном клубе «Полигон» в Костроме. Об этом стало известно «Газете.Ru».

По данным на сайте суда, апелляция поступила 15 июля.

В ночь на 5 ноября 2022 года произошел пожар в ночном клубе «Полигон». Не удалось спасти 13 человек, еще девять получили травмы. Уточнялось, что возгорание возникло по вине вернувшегося с Украины Ионкина, который был сильно пьян и несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы.

10 ноября 2022 года Басманный суд Москвы отправил владельца клуба Ихтияра Мирзоева под стражу. Его помощница Марина Щелокова позднее заявляла, что депутат готов, несмотря на арест, оказать финансовую помощь семьям пострадавших.

В марте 2024 года второй Западный окружной военный суд приговорил Ионкина к 20 годам колонии строгого режима. Позднее агентство ТАСС сообщало, что военный будет обжаловать приговор и отправится в зону СВО.

Ранее приговор правозащитнику Олегу Орлову (признан в РФ иностранным агентом) за дискредитацию ВС РФ оставили без изменений.