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Портал «Чемпионат» встретил финал Евро-2024 на Красной площади

Более 200 человек посмотрели финал Евро-2024 вместе с «Чемпионатом»

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Чемпионат

Более 200 человек пришли в «Дом Динамо» в ГУМе, чтобы посмотреть финал Евро-2024 вместе со спортивным порталом «Чемпионат», сообщает пресс-служба Rambler&Co.

Для участников мероприятия организовали закуски и напитки, футбольный квиз, а также в «Доме Динамо» прошла предматчевая студия с участием Андрея Панкова и Виктора Блатова.

Как отметил главный редактор спортивного портала «Чемпионат» Вячеслав Опахин, вечер получился очень эмоциональным и интересным.

«Рад, что нам удалось собрать такую большую компанию друзей в центре Москвы с видом на Красную площадь», — сказал он.

Виктор Блатов добавил, что «Чемпионату» удалось сделать настоящий футбольный вечер.

По словам корреспондента «Чемпионата» Андрея Панкова, смотреть матч в такой дружеской атмосфере всегда приятно.

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