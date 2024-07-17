2,5 млн человек остались без электричества из-за аварии на юге России

Замглавы Минэнерго Евгений Грабчак во время Кавказского инвестиционного форума заявил, что вчерашняя авария в энергосистеме юга России привела к отключению около 2,5 млн человек от электричества. Его слова передает ТАСС.

«Вчерашняя большая авария, череда событий, после которой мы были вынуждены на юге страны вводить серьезные ограничения, более 2,5 млн человек остались без электроснабжения», — рассказал он.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь. В результате веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь.

Из-за инцидента на АЭС ввели временные ограничения на потребление электроэнергии в южной части России на 1,5 ГВт. Позже Минэнерго объявило, что благодаря оптимизации работы сети, объем ограничений сократили на 500 МВт.

К 5:45 утра 17 июля «Росэнергоатом» сообщил, что Ростовская АЭС смогла запустить энергоблок №1.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что на юге России возникает новый энергетический кризис из-за аномальной жары и недостатка генерации.