Отключения электроэнергии на юге России могут продолжиться

Замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24»рассказал, что на фоне высоких температур остаются риски введения графиков отключений энергоснабжения на юге России.

По его словам, в первую очередь Минэнерго старается снизить нагрузку на энергосистему, минимизировав ремонты.

Грабчак напомнил, что накануне впервые произошла ситуация в энергосистеме, когда летний максимум потребления превысил традиционный зимний, что говорит о том, что энергосистема находится на предельных своих возможностях. Он добавил, что более благоприятная ситуация наблюдается со стабилизацией работы Ростовской АЭС, с запуском из ремонтов Новочеркасской ГРЭС.

«Мы надеемся, что сегодня графиков аварийных ограничений вводить не придется», — сказал он.

Грабчак отметил, что остаются небольшие ограничения по работе промышленности в часы максимума, но эти ограничения синхронизированы с региональными властями. По его словам, эти процедуры являются стандартными, чтобы позволить в пиковые часы потребления обеспечить стабильность работы энергосистемы.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь. В результате веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь.

Из-за инцидента на АЭС ввели временные ограничения на потребление электроэнергии в южной части России на 1,5 ГВт. Позже Минэнерго объявило, что благодаря оптимизации работы сети, объем ограничений сократили на 500 МВт.

К 5:45 утра 17 июля «Росэнергоатом» сообщил, что Ростовская АЭС смогла запустить энергоблок №1.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что на юге России возникает новый энергетический кризис из-за аномальной жары и недостатка генерации.