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Бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров умер в реанимации

Shot: в Москве умер экс-главред «Ведомостей» Андрей Шмаров

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Телеканал «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией)

В Москве умер бывший главред «Ведомостей» Андрей Шмаров. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 69-летний журналист сам вызвал себе скорую 1 июля. Он сказал медикам, что случайно упал у себя дома. В больнице у него диагностировали переломы ребер и инсульт. Шмарова экстренно госпитализировали в реанимацию.

Врачи больше двух недель боролись за его жизнь, но он скончался. Точную причину смерти позже озвучат эксперты.

Накануне театр «Ленком» сообщил о смерти народного артиста РФ и композитора Сергея Рудницкого. Он имел звание народного артиста Российской Федерации, был лауреатом театральных наград и руководителем ансамбля «Аракс». В 2012 году ему было присвоено звание народного артиста России.

До этого стало известно о смерти скрипачки и Народной артистки СССР Лианы Исакадзе. Причины смерти артистки не уточняли.

Ранее умерла пионер фотореализма Одри Флэк.

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