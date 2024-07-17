Бывшего главу Шатуры задержали через неделю после отставки

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего главу подмосковной Шатуры Алексея Артюхина. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Шатура».

«Компетентные органы задержали бывшего «градоначальника» прямо из дома. Очень похоже, что в данный момент описывают имущество», — отметили на канале.

Сам Артюхин подал в отставку ровно за неделю до этого, 10 июля.

Чиновник возглавил Шатуру в марте 2020 года. До перехода на эту работу он руководил Рошалем.

До этого Комсомольский районный суд Тольятти Самарской области вынес приговор по делу в отношении экс-главы АО «Тольяттиазот» и трех членов руководящего состава партнерских предприятий. Следствие установило, что в период с 2013 года по 2019 год гендиректор вместе с тремя руководителями организаций-партнеров заключили фиктивные договоры на оказание консультационных услуг для завода. Деньги были выделены, однако никакой работы произведено не было.

Ранее в Ивановской области арестовали двоих зампредов правительства региона.