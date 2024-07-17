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Фигурантку дела о хищениях средств Минобороны осудили после девяти лет розыска

Фигурантке дела «Оборонсервиса» дали пять лет колонии за хищение средств МО

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Shutterstock

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего генерального директора ЗАО «Безопасность и связь» Ирину Вишнякову к пяти годам лишения свободы по делу о хищении средств Минобороны. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Вишнякова является одной из фигуранток дела «Оборонсервиса», которое было возбуждено в 2012 году после раскрытия масштабной схемы хищений государственной собственности в Минобороны РФ. Она признана виновной по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и о легализации доходов, полученных преступным путем. Вишнякова будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным следствия, экс-гендиректор ЗАО «Безопасность и связь» присваивала средства, выделенные на эксплуатацию и содержание различных объектов Минобороны РФ в период с 2007 по 2012 годы. Женщина находилась в международном розыске в течение девяти лет и была задержана в 2022 году.

16 июля стало известно, что в челябинский следственный изолятор (СИЗО) был помещен генеральный директор ООО «Спецшвейснаб» Игорь Шальнов. Компания являлась основным поставщиком вещевого довольствия Росгвардии.

В Московский гарнизонный военный суд поступили материалы уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при поставках, в котором участвовали Шальнов и заместитель директора Росгвардии по тылу Сергей Милейко.

Ранее суд продлил следствие по делу Тимура Иванова до 23 сентября.

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