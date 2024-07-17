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Энергопотребление на юге РФ впервые в истории превысило зимние максимумы

Минэнерго: энергопотребление на юге впервые в истории превысило зимние максимумы

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Shutterstock

Энергопотребление Объединенной энергосистемы Юга России 16 июля впервые в истории превысило зимние максимумы. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

«Вчера произошла ситуация, когда в энергосистеме юга впервые за все ее существование летний максимум потребления превысил традиционный зимний максимум», — заявил он.

Замглавы Минэнерго отметил, что энергосистема находится на предельных возможностях, поэтому в настоящее время минимизируются объемы технологических работ, которые традиционно проводятся в летний период при подготовке к зимним пиковым нагрузкам.

16 июля на юге России из-за аномально сильной жары произошли перебои с электричеством. В полдень отключили первый энергоблок Ростовской АЭС, который снабжает электричеством 19 регионов, включая Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также Севастополь. В результате веерные отключения электроэнергии затронули города Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Керчь.

Из-за инцидента на АЭС ввели временные ограничения на потребление электроэнергии в южной части России на 1,5 ГВт. Позже Минэнерго объявило, что благодаря оптимизации работы сети, объем ограничений сократили на 500 МВт.

К 5:45 утра 17 июля «Росэнергоатом» сообщил, что Ростовская АЭС смогла запустить энергоблок №1.

Ранее Украина увеличила закупку электричества за рубежом до исторического максимума.

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