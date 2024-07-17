Москвичам пообещали спад жары к началу выходных

Понижение температуры ожидается в Москве с четверга. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже в субботу в столице будет климатическая норма.

Эксперт предупредил, что в ночь на четверг по-прежнему будет тепло, но к районам области будет приближаться фронтальный раздел. Из-за этого начнутся дожди, местами даже возможен град. Днем максимальная температура составит +25–28°C. Однако 30-градусную жару уже можно не ждать. Также в четверг могут пройти грозы, а порывы ветра достигнут 17 м/с.

Вильфанд добавил, что в ночь на пятницу ветер поменяет свое направление с юго-восточного на северо-западное. Преимущественно будет без осадков, дневная температура составит +25–26°C, а ночью похолодает до +19°C.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также рассказал, что сильная жара начнет уходить из столичного региона уже в четверг, 18 июля, погода вернется к климатической норме.

Ранее сообщалось, какое наказание может грозить за купание в фонтанах в столице.