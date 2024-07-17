Врач рассказал, почему нельзя есть немытые фрукты и овощи

Фрукты и овощи важно хорошо мыть перед употреблением, потому что иначе можно заразиться вирусным гепатитом A или E, тифом, дизентерией, холерой и не только. Об этом Pravda.Ru рассказал врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

По его словам, риск заражения зависит от состояния пищеварения и иммунитета человека, а также от количества попавших внутрь патогенов. Он подчеркнул, что особенно хорошо важно промывать покупные продукты.

«Если это растет в моем саду — я знаю, что не поливаю клубнику содержимым туалета типа «сортир», то я могу съесть, и не пересыпаю навозом, где может быть кишечная палочка. Я могу съесть с куста, с ветки. А если это на базаре, где лежат горы восточных фруктов, ягод, мы не знаем, какими руками, в каких условиях и так далее, то там точно не стоит это пробовать», — отметил Жемчугов.

Диетолог Полина Журавлева до этого говорила, что ягоды, фрукты и овощи нужно мыть с мылом, а некоторые — вообще рекомендуется замачивать в воде с солью или содой.

Ранее врач предупредила об опасных заболеваниях из-за употребления немытых ягод.