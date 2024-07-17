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На юге России полностью восстановили электроснабжение после сбоев из-за жары

Минэнерго: электроснабжение потребителей на юге России восстановлено

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Depositphotos

Электроснабжение потребителей на юге России было полностью восстановлено после возникших сбоев во время аномальной жары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

В ведомстве отметили, что его сотрудники продолжают тщательно контролировать ситуацию с энергоснабжением регионов, где наблюдаются необычно высокие температуры.

9 июля Минэнерго России отчиталось о восстановлении электроснабжения потребителей в Астраханской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае и республике Адыгея.

До этого в министерстве сообщили, что около 600 тысяч россиян остались без света из-за проблем с электроснабжением в ряде южных регионов России, возникшем на фоне аномальной жары. Отмечалось, что из-за высокого спроса оптовые цены на электричество в южных регионах страны начали расти в два раза быстрее.

Ранее из-за грозы было нарушено электроснабжение сотен населенных пунктов в Белоруссии.

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