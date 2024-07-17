В Башкирии два пешехода и младенец попали в больницу после того, как их сбил мотоциклист

В Башкирии произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в Мелеузовском районе, в селе Дарьино. По предварительной информации, 16-летний мотоциклист наехал на пешеходов.

В результате в больницу попали четыре человека, среди них – водитель транспортного средства и четырехмесячный младенец. Специалисты оказали всем необходимую помощь, но 17-летнюю девушку спасти не удалось.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

В ситуации разбирается прокуратура. Сейчас специалисты проводят проверку.

«Для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал Мелеузовский межрайонный прокурор Альберт Ахунов», – поделились в ведомстве.

В прокуратуре проверят, исполняли ли родители свои обязанности. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

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