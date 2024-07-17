Россиянин стал жить с женщиной и полгода насиловал ее ребенка

Жителя Екатеринбурга подозревают в том, что он многократно насиловал дочь своей сожительницы. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника, мужчина стал приставать к девочке после того, как стал жить с родительницей пострадавшей.

«Насилие продолжалось несколько месяцев, и мать узнала об этом только летом», – поделился источник.

Женщина отправилась в полицию и написала заявление. На данный момент мужчина находится под стражей.

Известно, что ранее россиянин уже был судим за побои и разбой. Мужчина был женат, но развелся с супругой и в компании общих друзей встретил новую возлюбленную. За изнасилование ее дочери екатеринбуржцу грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Петербурге школьница попала в больницу после того, как получила наркотики от знакомого. По словам самой пострадавшей, запрещенные вещества она уже несколько месяцев брала у этого человека. Когда девушка впервые попробовала предложенное, воспользовавшись ее состоянием, молодой человек ее изнасиловал.

Ранее школьник из Дагестана изнасиловал брата.