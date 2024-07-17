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В Приднестровье ответили на обвинения в адрес российских миротворцев

Глава ПМР: миротворцы РФ продолжают обеспечивать мир в Приднестровье

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ИА «Новости Приднестровья»

Российские миротворцы продолжают вести работу по обеспечению мира и безопасности в Приднестровье, при этом продолжаются голословные обвинения в их адрес со стороны молдавских политиков. Об этом заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский, сообщает РИА Новости.

«В последнее время враждебные формулировки все чаще закладываются в правовую базу соседнего государства, включая новую редакцию стратегии национальной обороны Республики Молдова. Однако при этом миротворческая операция продолжается, обеспечивая мир и безопасность», – сказал Красносельский.

Он отметил, что в период военной агрессии со стороны Кишинева против Приднестровья именно миротворцы из РФ способствовали прекращению боевых действий.

По словам главы региона, Россия более тридцати лет принимает активное участие в обеспечении мира и безопасности в регионе. Уникальный трехсторонний миротворческий механизм, деятельность Объединенной контрольной комиссии и Объединенного военного командования, в которых Россия играет ключевую роль, были успешно налажены. Эффективная работа этого миротворческого механизма способствует продолжению переговорного процесса, подчеркнул Красносельский.

До этого в Приднестровье рассказали об участившихся военных учениях Молдавии у границы с регионом. По словам Красносельского, у ПМР регулярно фиксируются перемещения военной техники, полеты авиации, которых с марта 2024 года власти ПМР насчитали более 100, высадка десантников.

Ранее Молдавия отвергла мирное предложение Приднестровья.

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