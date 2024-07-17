В июне Украина увеличила закупку электричества за рубежом до исторического максимума

В июне украинские закупки электроэнергии за рубежом выросли более чем вдвое к предыдущему месяцу — до рекордных $78,5 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные украинской таможни.

По данным агентства, в июне импорт электроэнергии достиг $78,5 млн против $35,1 млн месяцем ранее. При этом в июне 2023 года импорт составил лишь $5,7 млн.

Отмечается, что стоимость поставок в июне стала рекордной для Киева как минимум с 2009 года (более ранних данных нет в открытом доступе). Предыдущий максимум был в феврале 2022 года на уровне $42,6 млн. Главным поставщиком энергии на Украину в июне была Венгрия с долей в 32%.

Украина в первом полугодии закупила электроэнергии за рубежом на рекордные $188,4 млн. Этот показатель в 2,3 раза больше показателя 2023 года. В качестве основных поставщиков выступали Словакия (26,2%), Румыния (24,7%) и Венгрия (22,4%).

До этого на Украине вновь ужесточили график отключений света, 13 июля они шли по всей стране с 14:00 до конца суток. Отмечается, что в этот период отключали три очереди потребителей. Накануне анонсировалось, что три очереди будут отключать с 19:00.

В мае «Укрэнерго» прибегла к аварийным отключениям света в промышленных компаниях и домах во всех регионах страны. Причиной таких мер называлось увеличение дефицита электроэнергии в результате роста потребления из-за похолодания «на фоне последствий российских обстрелов».

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

Ранее на Украине возмутились «социоцидом и энергомором» в Киеве.