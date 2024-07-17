В Белоруссии пресекли ввоз из ЕС в РФ рекордно крупной партии наркотиков

Таможенники Белоруссии выявили крупнейшую в истории страны партию наркотиков весом в 1077 кг. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК).

Сначала таможенники в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре польского грузовика нашли 184 кг гашиша. После чего сотрудники Витебской таможни задержали соучастника-белоруса, который пытался вывезти в Россию вторую партию наркотиков в 188 кг.

Также сотрудники Брестской таможни установили контакты поляка, место сбора и хранения наркотиков для вывоза в Россию. В итоге получилось задержать третьего подозреваемого, который пытался скрыться. Он пытался вывезти почти 706 кг психотропных веществ.

Всех фигурантов по делу задержали. В отношении группы лиц завели уголовные дела. В ГТК пообещали сообщить журналистам другие подробности позже.

Накануне таможенники обнаружили в грузовике, который следовал из Средней Азии в Москву, 800 кг метилэфедрона на 2 млрд рублей.

Ранее на видео попали украинские уклонисты, которых спрятали в обшивке микроавтобуса.