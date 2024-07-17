ФСБ опубликовала показания генерала нацистской Германии о преступлениях на территории СССР

К 80-летию начала крупнейшей стратегической наступательной операции Красной армии в Белоруссии (операция «Багратион») в России впервые обнародовали показания генерал-майора Готтфрида фон Эрдмансдорфа о централизованном характере нацистских преступлений на оккупированных территориях СССР. Архивные документы были размещены на сайте ФСБ России.

Эрдмансдорф, являвшийся военным комендантом Могилева, в конце июня 1944 года был взят в плен. Именно он в числе 19 генералов вермахта, захваченных в плен в ходе Белорусской наступательной операции, шел по Москве во главе колонны немецких военнопленных. Во время следствия он сообщил подробные сведения о своем участии в войне против СССР. Он назвал преступным сам метод ведения войны на всей территории Советского Союза, в том числе и Белоруссии.

Немецкий генерал рассказал о многочисленных арестах, заключениях в концлагеря и расстрелах на оккупированных территориях. С целью запугивания советских граждан Эрдмансдорф отдавал приказы об их массовой насильственной отправке на каторжные работы в Германию.

За свои преступления генерал Эрдмансдорф был осужден на процессе в Минске и 30 января 1946 года был публично повешен на городском ипподроме.

До этого Минобороны рассекретило уникальные архивные документы об операции «Багратион».

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии требует через суд признать геноцид народов СССР в годы войны.