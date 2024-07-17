Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Разбившийся в Подмосковье «Суперджет-100» не совершал обязательный облет после ремонта

Разбившийся в Подмосковье SuperJet-100 не совершал облет после ремонта

close
100%
Московская межрегиональная транспортная прокуратура

По предварительным данным, пассажирский самолет «Суперджет-100», упавший в Подмосковье, возможно, не прошел обязательный проверочный полет после технического обслуживания на заводе. Эту информацию сообщили в авиационных кругах агентству ТАСС.

«По предварительным данным, самолет не выполнил проверочный полет, который обычно проводится после основательного технического обслуживания на заводе», — отметил источник в авиации. Информация о полетах данного воздушного судна также отсутствует в общедоступных реестрах воздушных судов и других доступных источниках.

По имеющимся данным, предпоследний полет «Суперджет-100» состоялся 3 мая 2024 года.

Проверочный полет обычно выполняется экспертами-испытателями. Они специализируются на выявлении технических проблем, которые затем устраняются. Если во время проверки были обнаружены технические неполадки, странные поведенческие аспекты самолета или сбои, они делают соответствующие отметки.

«Экипаж, который обычно летает на рейсах, может не всегда заметить проблему так же оперативно, как эксперты-испытатели. Первые не всегда готовы к различным нештатным ситуациям, в отличие от специалистов, которые проводят проверочные полеты», — пояснил собеседник агентства.

Проведение проверочного полета после техобслуживания требуется по ряду причин, но иногда его сочетают с перелетом на другой аэродром.

Самолет «Суперджет-100» 12 июля вылетел из Луховиц после ремонта на заводе в аэропорт Внуково, но потерпел крушение под Коломной. На борту находились три члена экипажа, они погибли.

По факту катастрофы начато уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами