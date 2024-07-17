Разбившийся в Подмосковье «Суперджет-100» не совершал обязательный облет после ремонта

По предварительным данным, пассажирский самолет «Суперджет-100», упавший в Подмосковье, возможно, не прошел обязательный проверочный полет после технического обслуживания на заводе. Эту информацию сообщили в авиационных кругах агентству ТАСС.

«По предварительным данным, самолет не выполнил проверочный полет, который обычно проводится после основательного технического обслуживания на заводе», — отметил источник в авиации. Информация о полетах данного воздушного судна также отсутствует в общедоступных реестрах воздушных судов и других доступных источниках.

По имеющимся данным, предпоследний полет «Суперджет-100» состоялся 3 мая 2024 года.

Проверочный полет обычно выполняется экспертами-испытателями. Они специализируются на выявлении технических проблем, которые затем устраняются. Если во время проверки были обнаружены технические неполадки, странные поведенческие аспекты самолета или сбои, они делают соответствующие отметки.

«Экипаж, который обычно летает на рейсах, может не всегда заметить проблему так же оперативно, как эксперты-испытатели. Первые не всегда готовы к различным нештатным ситуациям, в отличие от специалистов, которые проводят проверочные полеты», — пояснил собеседник агентства.

Проведение проверочного полета после техобслуживания требуется по ряду причин, но иногда его сочетают с перелетом на другой аэродром.

Самолет «Суперджет-100» 12 июля вылетел из Луховиц после ремонта на заводе в аэропорт Внуково, но потерпел крушение под Коломной. На борту находились три члена экипажа, они погибли.

По факту катастрофы начато уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.