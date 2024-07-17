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Стоимость овощей может вырасти из-за аномальной жары на юге России

«Известия»: из-за жары на юге России аграрии рискуют недополучить часть овощей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Из-за аномальной жары на юге России может произойти сокращение урожая овощей в 2024 году. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В Союзе органического земледелия подчеркнули, что в первую очередь речь идет о томатах и картофеле. В организации ожидают, что возобновление урожайности может произойти только через три месяца. С проблемами урожая столкнулись в большинстве регионов юга России, например, Ростовская и Астраханская области, Краснодарский край и Крым.

Для того, чтобы окупить затраты и получить прибыль, аграрии могут попытаться увеличить стоимость продукции, подчеркнули в объединении.

До этого член комитета Госдумы по аграрным вопросам Ренат Сулейманов заявил, что в России на протяжении долгого времени наблюдается неблагоприятная погода для посевов. На урожае это отразится, однако никакой катастрофической ситуации не будет, считает парламентарий.

По словам депутата, чтобы предотвратить рост цен, необходимо установить максимальную наценку на продукты на уровне 10%. Соответствующий законопроект, по его словам, уже разрабатывается.

Ранее стало известно об изменении цен на кофе из-за засухи в Азии.

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