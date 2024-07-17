Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме намерены разрешить сплошные рубки на Байкале

РБК: Госдума планирует разрешить сплошные рубки в районе озера Байкал

close
100%
Alexandr Knyazev/Russian Look/Global Look Press

В России хотят в отдельных случаях разрешить сплошные рубки в районе озера Байкал. Об этом, ссылаясь на комитет по экологии Госдумы, сообщает РБК.

Законопроект о таких рубках подготовлен ко второму чтению и направлен для подготовки заключения в правительство и Главное правовое управление президента.

В первой редакции законопроекта говорилось, что сплошные рубки допускаются в тех местах, где лес был уничтожен, например, при пожаре, и в случае, если выборочные рубки не могут обеспечить замену уничтоженных лесных насаждений.

В нынешней редакции сплошные рубки уничтоженного леса допускаются на определенных участках земель из состава лесного фонда, которые перечислены в приложении к законопроекту. В соответствии с ним в Иркутской области имеется 49 таких участков общей площадью 901,7 га, в Бурятии — 490 участков общей площадью 6066,4 га. Всего сплошные рубки могут быть разрешены на площади почти 7 тыс. га. Эти участки расположены в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

До этого в Госдуме предложили штрафовать за нарушение правил охраны Байкала.

Ранее Путин поручил включить проект «Пять морей и озеро Байкал» в нацпроект по туризму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами