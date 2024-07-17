В Госдуме намерены разрешить сплошные рубки на Байкале

В России хотят в отдельных случаях разрешить сплошные рубки в районе озера Байкал. Об этом, ссылаясь на комитет по экологии Госдумы, сообщает РБК.

Законопроект о таких рубках подготовлен ко второму чтению и направлен для подготовки заключения в правительство и Главное правовое управление президента.

В первой редакции законопроекта говорилось, что сплошные рубки допускаются в тех местах, где лес был уничтожен, например, при пожаре, и в случае, если выборочные рубки не могут обеспечить замену уничтоженных лесных насаждений.

В нынешней редакции сплошные рубки уничтоженного леса допускаются на определенных участках земель из состава лесного фонда, которые перечислены в приложении к законопроекту. В соответствии с ним в Иркутской области имеется 49 таких участков общей площадью 901,7 га, в Бурятии — 490 участков общей площадью 6066,4 га. Всего сплошные рубки могут быть разрешены на площади почти 7 тыс. га. Эти участки расположены в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

До этого в Госдуме предложили штрафовать за нарушение правил охраны Байкала.

Ранее Путин поручил включить проект «Пять морей и озеро Байкал» в нацпроект по туризму.