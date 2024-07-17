Стало известно, какие товары заказывают россияне в дачный сезон

Весной покупатели интернет-магазинов проявляли наибольший интерес к товарам для строительства (ручные инструменты, стройматериалы, крепежи), товары для дачи (шланги, горшки для рассады, секаторы и сучкорезы, средства от грызунов). В летний период предпочтения покупателей изменились на товары для активного отдыха (палатки, средства от насекомых, товары для туризма), одежду (купальники, спецодежда, обувь) и детские товары. Это показало исследование службы доставки Dalli, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, объем заказов определенных категорий товаров в период весна-лето в 2024 году вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом.

Спрос на строительные материалы вырос на 53%. Средний чек увеличился на 17% и составил 6162 рубля. Несмотря на повышение стоимости стройматериалов, потребители не отказываются от строительства и ремонта на дачных участках.

Зафиксирован рост спроса на одежду — 35%, при этом средний чек увеличился на 25% и составил 5222 рубля.

Наблюдается рост спроса на товары для туризма — 23%, средний чек составил 6430 рублей.

«Май — время длинных выходных, и многие покупатели начинают активную подготовку к дачному сезону. В марте-апреле, как правило, заказывают инструменты для ремонта, семена, грунт, удобрения и так далее. Однако в летний сезон многие россияне проводят за городом большую часть своего времени, и возникает необходимость в других категориях товаров, которые не всегда можно найти в ближайших магазинах. В июне 2024-го мы видим рост количества доставок товаров народного потребления и первой необходимости на территории СНТ и деревень в 1,4 раза по сравнению с периодом предыдущего года», — отметила Екатерина Анциферова, заместитель генерального директора по коммерции Dalli.

Одежду и детские товары чаще всего приобретали на доставку в Москве, Московской области. Товары для активного отдыха больше всего заказывали в Ленинградской области. Строительные материалы — в Нижегородской, Ярославской и Воронежской областях.

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