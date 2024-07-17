Родителям девочки, которая сломала руку на детской площадке, грозит штраф

Родителям грозит штраф за то, что их дочь сломала руку на детской площадке в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает KamchatkaMedia.

Накануне пятилетняя девочка находилась на детской площадке «Кораблик». В какой-то момент она ползала по игровому сооружению, но сорвалась и упала на резиновое покрытие. В результате дошкольница травмировала левую руку.

По предварительным данным, все произошло, когда девочка осталась без присмотра взрослых. Теперь ее родителей проверяют по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей.

«Вопрос о наличии оснований для принятия мер реагирования будет решен по итогам проверки», — отметили в прокуратуре.

Ранее в Чувашии родителям запретили оставлять детей под присмотром бабушек.