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Родителям девочки, которая сломала руку на детской площадке, грозит штраф

На Камчатке могут наказать родителей, которые оставили дочь на детской площадке

Родителям грозит штраф за то, что их дочь сломала руку на детской площадке в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает KamchatkaMedia.

Накануне пятилетняя девочка находилась на детской площадке «Кораблик». В какой-то момент она ползала по игровому сооружению, но сорвалась и упала на резиновое покрытие. В результате дошкольница травмировала левую руку.

По предварительным данным, все произошло, когда девочка осталась без присмотра взрослых. Теперь ее родителей проверяют по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей.

«Вопрос о наличии оснований для принятия мер реагирования будет решен по итогам проверки», — отметили в прокуратуре.

Ранее в Чувашии родителям запретили оставлять детей под присмотром бабушек.

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