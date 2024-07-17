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Россиянам выгоднее всего лететь в Венгрию или страны Азии среди заграничных направлений

Венгрия в два раза стала доступнее для россиян за год

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Shutterstock

Венгрия стала доступнее в два раза по сравнению с прошлым годом. В среднем россияне закладывают на пребывание в Будапеште и других городах страны 8 дней, средняя цена за ночь — 10 000 рублей. Это показало исследование »Яндекс. Путешествия», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Более выгодными стали путешествия в Азию. Второй страной, в которой больше снизилась стоимость бронирования жилья, стал солнечный Узбекистан — отпуск там в этом году выйдет на 24% бюджетнее, чем в предыдущем. Одна ночь в отеле в среднем стоит 6 000 рублей, путешественники чаще всего остаются в стране на 3 дня. Замыкает тройку стран, ставших доступнее по цене, — Япония. Здесь проживание в отеле в оставшиеся летние месяцы обойдется на 17% меньше, чем в прошлом году. В среднем одна ночь в местном отеле стоит 9 400 рублей. На исследование Страны восходящего солнца российские туристы в среднем закладывают 5 дней.

Доступнее по цене на 17% стал Китай. Средняя цена за ночь в отеле в июле и августе опустилась до 11 700 рублей, путешественникам достаточно 6 дней пребывания в стране. Еще одной страной в Азии, которая подешевела на 16%, стала Южная Корея. В среднем ночь в отеле в июле и августе здесь будет стоить 7 600 рублей, туристам для отпуска достаточно же 6 ночей.

Снизилась цена за ночь в отеле также и в других двух теплых странах, которые пользуются популярностью — в Грузии (на 17%) и Турции (на 12%). На поездку в эти места, как оказалось, тратят меньше времени — в среднем по 4 дня.

Ранее выяснилось, что россияне перед отпуском начинают покупать по скидкам и перестают ходить в рестораны.

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