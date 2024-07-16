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Мальчика с сотрясением головного мозга нашли на станции метро в Петербурге

В Петербурге пятилетний мальчик убежал от матери и рассказал, что она его бьет

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Телеграм-канал Прокуратура г. Санкт-Петербурга

Пятилетнего мальчика с сотрясением мозга и ссадинами нашли на станции метро в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, что 13 июля дошкольник пытался попасть на станцию метро «Международная». Он бродил по вестибюлю, пока его не остановили прохожие. На место вызвали медиков, которые обнаружили на теле у мальчика синяки и ссадины, а также диагностировали у него сотрясение головного мозга. Взрослым ребенок рассказал о суровых «методах воспитания» и насилии в семье.

В городской прокуратуре сообщили, что родители мальчика уже установлены. Сейчас в ведомстве выясняют, по какой причине он оказался в метро без сопровождения взрослых.

Мать ребенка рассказала, что сын куда-то убежал, когда она оплачивала товар в магазине. В тот день, по словам женщины, они приехали во Фрунзенский район, чтобы навестить родственницу, и успели погулять на детской площадке. Родительница утверждает, что никогда не била сына. По имеющимся данным, она состоит на учете у психиатра, но проблем с алкоголем не имеет и к административной и уголовной ответственности никогда не привлекалась.

Ранее годовалый мальчик остался без присмотра родителей и два дня выживал на улице в ураган.

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