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Жители Красноярска вынуждены готовить еду на улице из-за проблем с водой и электричеством

В Красноярске жители многоэтажек выходят на улицу, чтобы вместе готовить еду

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Жители улицы Норильской в Красноярске вынуждены готовить на улице из-за многолетних проблем с электричеством и водой в домах. Об этом сообщает «Прима-ТВ».

По словам местных жителей, электричество в округе отключают минимум три раза в месяц более чем на 10 часов. Вместе со светом пропадает и вода, ведь в новостройках установлены электронасосы. Из-за этого люди вынуждены готовить еду на кострах. Жильцы договариваются в общем чате о встрече во дворе, а затем приходят туда, чтобы перекусить или просто попить чай.

Ситуация не решается последние несколько лет, и из-за бездействия ТСК «Энергоальянс» каждый раз страдают более двух тысяч человек. При этом управляющая компания «Росы» не оставляет заявок даже на подвоз питьевой воды, так как водоснабжение прекращается якобы не по ее вине. Главный инженер УК «Росы» Сергей Махницкий перекладывает вину на «Красноярскэнергосбыт».

Из-за отсутствия тока не работают и лифты в 16 и 24-этажных домах, а продуктовые магазины на Норильской улицы закрываются из-за неработающих холодильников. Поэтому жители набирают воду и заряжают телефоны в местном салоне красоты.

Ранее десятки улиц в Краснодаре остались без света из-за аварии.

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