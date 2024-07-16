Политолог рассказал о роли трассы Европа – Западный Китай для экономики России

Открытие в Самарской области нового участка международного транспортного коридора Европа – Западный Китай — это не просто разгрузка транспортного сообщения в рамках одного российского региона, но и целом очередной шаг к выполнению стратегической задачи по укреплению связей с Азией. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Эксперт отметил, что четырехполосная магистраль в обход Тольятти длиной почти в 100 км, позволяющая развивать скорость до 190 км в час, была запущена с опережением планов.

«При создании новой трассы, которая называется «Обход Тольятти», были построены транспортные развязки, 39 мостов и путепроводов, в том числе большой мостовой переход через Волгу протяженностью 3,7 км», — уточнил Евгений Минченко.

Он отметил, что врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев лично отслеживал ход строительства, обеспечивал контроль за устранением всех замечаний и вводом объекта в эксплуатацию.

«На мой взгляд, правильно, что Вячеслав Федорищев пообещал не только обеспечить транзитную функцию магистрали, но и сделал так, чтобы жителям было комфортно. Вокруг этого обхода была создана сопутствующая инфраструктура», — добавил политолог.

Евгений Минченко указал на то, что транснациональный инфраструктурный проект Европа – Западный Китай» продолжительностью 8,5 тыс. км реализуется в сложных условиях.

«Учитывая тенденцию российской внешней политики и внешнеэкономической деятельности по повороту на Восток, необходимо выстраивать вот такие длинные коммуникации», — заявил Минченко.

Сегодня, 16 июля, президент России Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева», а также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области.

Российский участок трассы Европа – Западный Китай» проходит от Санкт-Петербурга до Оренбурга и Сагарчина с выходом на Казахстан и далее на КНР. Автомобильный маршрут составит порядка 8,5 тыс. км.