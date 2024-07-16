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В Башкирии спасли пьяного мужчину, который провел в воде 12 часов

В Уфе спасатели помогли выбраться на берег мужчине, который 12 часов был в воде

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Pixabay

В Уфе мужчина полдня провел в воде, пытаясь найти телефон. Об этом рассказали местном управлении гражданской защиты (УГЗ).

Накануне 42-летний житель деревни Федоровка приехал в Уфу на пляж «Солнечный». Там он выпил и искупался в реке Белая, а затем взял лодку и перебрался на дикий пляж. По пути мужчина уронил свой телефон в воду и попытался его достать, но выпал из лодки и застрял среди затопленных деревьев.

Следующие 12 часов он провел в воде. Оставаться на поверхности мужчине удавалось благодаря бревнам. Его призывы о помощи услышали только утром, на место были вызваны спасатели. Они вытащили мужчину из завала и доставили на берег.

«От медицинской помощи он отказался», — отметили сотрудники поисково-спасательного отряда.

Ранее заснувшую на надувном матрасе женщину унесло из Польши в сторону Швеции.

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