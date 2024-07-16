Россиянка проломила голову пожилой женщине, пытаясь прогнать ее с детской площадки

В Новосибирске женщина набросилась на пенсионерку и разбила ей голову, сообщило издание Infopro54.ru.

Все произошло во дворе дома на улице Твардовского в Первомайском районе города. По словам местных жителей, пострадавшая спряталась от жары в детский домик, но никому не мешала, так как детей в тот момент на площадке не было. Тем не менее к ней внезапно подбежала незнакомая женщина, которая стала оскорблять и унижать пенсионерку, требуя, чтобы она покинула детскую площадку.

Очевидцы начали снимать происходящее на видео и стали свидетелями того, как агрессивная женщина выхватила у местной жительницы сумку, швырнула ее на землю, а когда хозяйка сумки уже встала с лавочки, набросилась на нее и с силой толкнула.

«Пожилая женщина упала и не могла подняться. У бабули разбита голова», — говорят жители дома.

Поблизости оказалась семейная пара, мужчина попытался догнать хулиганку, но был остановлен своей спутницей. В итоге заявление на нападавшую написали ее соседи. Новосибирцы, узнавшие о произошедшем из местного сообщества, единодушно осудили поведение неизвестной. В МВД по Новосибирской области уточнили, что личность женщины, попавшей на видео, пока не установлена. Ведется расследование.

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