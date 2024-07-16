В Италии задержали россиянина после гибели его украинской любовницы

В Италии карабинеры задержали 41-летнего гражданина России после смерти его 33-летней сожительницы-украинки на острове Искья. Подробности сообщило издание Messaggero.

По данным издания, тело девушки по имени Марта Мария Огрызко обнаружили в овраге недалеко от трейлера, где она проживала вместе с любовником. На теле нашли следы, характерные как для падения с высоты, так и для побоев.

Живший вместе с женщиной россиянин о ее пропаже сообщил сам. После допроса и проверки телефона мужчины выяснилось, что девушка просила его о помощи. Эти просьбы он игнорировал в течение нескольких часов, пока она умирала.

Газета выяснила, что россиянин и украинка постоянно ссорились, и мужчина якобы не давал ей общаться с семьей из-за их украинской национальности.

До этого сообщалось о завершении расследования убийства сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого. Бывший президент Федерации карате Украины Сергей Денисенко признал свою вину в этом преступлении.

Ранее стало известно, что в ООН начали проверку сведений об убийстве ВСУ российского пленного.