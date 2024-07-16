Летевшую в отпуск туристку отказались пустить на рейс из-за пятна в паспорте

Гражданку Великобритании не пустили в самолет из-за пятна в ее паспорте, сообщает The Sun.

7 июля Рори Аллен и его девушка Нина Уилкинс должны были вылетать в Испанию на Коста-Браву. Прибыв в аэропорт Ист-Мидлендс в Лестершире, они без проблем зарегистрировались на рейс Ryanair, однако дальше выхода на посадку пройти не смогли.

«На паспорте есть пятно. Похоже на пятно от чая. Мы с Ниной уже летали в этом году и пользовались этим паспортом. Мы не думали, что это проблема», — рассказал Рори.

После того, как девушку сняли с рейса, она начала плакать и паниковать, так как другие члены ее семьи уже находились в самолете. По словам бойфренда Нины, их «выпроводили из аэропорта как преступников». Затем паре пришлось заплатить £260 за новые билеты на рейс авиакомпании Jet2, сотрудники которой позволили им подняться на борт.

Впоследствии в Ryanair заявили, что правила устанавливает Паспортное управление Великобритании, и согласно им, паспорт может быть признан поврежденным, если его данные не поддаются расшифровке или если «повреждена или обесцвечена любая часть паспорта», в том числе в результате попадания воды.

«Этой пассажирке было правомерно отказано в перелете из Ист-Мидлендс в Жирону, поскольку ее паспорт был поврежден и, следовательно, не действителен. Ryanair требует от каждого пассажира убедиться в том, что его паспорт пригоден для поездки в соответствии с соответствующими требованиями на момент путешествия», — отметили в авиакомпании.

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