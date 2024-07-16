«Заслуживает внимания»: авиаэксперт оценил новую версию крушения «Суперджета»

Источник издания «Известия» сообщил, что причиной крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в Подмосковье могла стать ошибка механика во время обслуживания — датчики угла атаки стояли в неправильном положении. В разговоре с «Газетой.Ru» с этой версией огласился советский и российский пилот гражданской авиации, авиаэксперт Андрей Литвинов. По его словам, инциденты с этими датчиками происходили и на импортных самолетах.

«Да, такая такая версия вполне заслуживает внимания. Скорее всего, это так и есть. Это человеческий фактор. Но не летчиков, а технического состава. Такое уже было на Airbus компании Lufthansa (рейс LH-1829 — прим. «Газеты.Ru»), который из Испании летел в Мюнхен. Я не помню, какой это был год, но было то же самое. У них тоже были неправильные показания датчиков угла атаки. Тогда все выжили, летчики вывели самолет из пике. Но у них была высота большая, а здесь (у Sukhoi Superjet-100 — прим. «Газеты.Ru») высота маленькая, просто экипаж ничего не успел бы сделать», — объяснил Литвинов.

Авиаэксперт добавил, что разработчик «Суперджета» уже выпустил информационное письмо о необходимости строгого соблюдения руководства по эксплуатации при замене датчиков угла атаки на своих самолетах.

«Они же бюллетень выпустили, чтобы двойная проверка, чтобы определенные меры приняли. Даже по факту того, что они выпустили такой бюллетень, уже можно судить о том, что они исправляют сейчас свои косяки», — заключил он.

Самолет российского производства Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Газпром авиа» упал в лесу под Коломной в пятницу, 12 июля. Незадолго до этого он вылетел с авиазавода в Луховицах после технического обслуживания и направлялся в аэропорт Внуково. Пассажиров на борту не было, двум летчикам и бортпроводнику спастись не удалось.

16 июля «Известия» со ссылкой на источник сообщили, что предварительная версия крушения воздушного судна — неправильная установка датчиков угла атаки во время тяжелой формы техобслуживания (c-check). Недостоверные показания с датчиков привели к несвоевременной активации системы защиты, которая сама направила Superjet в землю.

Ранее сообщалось о начале расшифровки «черных ящиков» упавшего в Подмосковье Superjet.