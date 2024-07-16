В Подмосковье назвали количество безопасных для купания пляжей

В ходе проверки инспекторы обследовали 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Как рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, пляжи и места отдыха у воды должны быть ухоженными, привлекательными и безопасными.

«Инспекторский состав министерства проверяет газоны, ограждения, мусорные контейнеры и деревья на предмет соответствия нормативным требованиям», — сказал он.

Мурашов добавил, что после проверок муниципалитеты в установленные сроки устраняют недочеты.