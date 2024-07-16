Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье назвали количество безопасных для купания пляжей

Более 180 мест отдыха у воды и пляжей Подмосковья прошли проверку безопасности

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

В ходе проверки инспекторы обследовали 77 пляжей и 107 мест отдыха у воды, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Как рассказал зампредседателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, пляжи и места отдыха у воды должны быть ухоженными, привлекательными и безопасными.

«Инспекторский состав министерства проверяет газоны, ограждения, мусорные контейнеры и деревья на предмет соответствия нормативным требованиям», — сказал он.

Мурашов добавил, что после проверок муниципалитеты в установленные сроки устраняют недочеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами