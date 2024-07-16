Юрист раскритиковал идею полного запрета электросамокатов

Водить полный запрет на электросамокаты в России — абсурдное решение. Такое мнение в беседе с Общественной службой новостей высказал адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько. Он подчеркнул, что эффективного способа решить все проблемы, связанные со средствами индивидуальной мобильности (СИМ), нет.

«Если мы решаем проблему опасности движения путем запрета транспортных средств, тогда нужно начать с запрета автомобилей, которые у нас забирают порядка 20 тысяч жизней в год, с запрета самолетов и всего прочего. <...> Понятно, что это абсурд», — сказал Радько.

При этом он считает, что ввести ограничения на кикшеринг (аренду электросамокатов) можно, поскольку большое количество аварий происходит именно при участии арендованных СИМ.

16 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату поступают предложения о полном запрете использования электросамокатов для передвижения по улицам. На этом фоне он запустил в своем Telegram-канале опрос. По состоянию на 8 утра 65% участников ответили «да», 31% — «нет», 4% — «все равно».

До этого с призывом о полном запрете СИМ выступил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов. По его словам, электросамокаты не относятся к спортивному виду транспорта, потому что на них можно передвигаться, не прилагая усилий. В связи с этим он посоветовал молодым людям заменить их на велосипеды, которые, к тому же, являются менее травматичными.

Ранее стало известно, в каких городах РФ больше всего не любят электросамокаты.