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Ревнивец, пытавшийся доказать измены жены, попал в тюрьму

В Великобритании мужчина два года пытался уличить жену в измене и попал в тюрьму

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Cambridgeshire Police

В Великобритании 47-летний местный житель, издевавшийся над женой, пытаясь уличить ее в супружеской неверности, отправится в тюрьму. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Согласно материалам суда, Муртаза Сайед из Питерборо два года полностью контролировал жену. Мужчина установил строгие правила: он не разрешал покидать ей дом без сопровождения или разрешения, регулярно осматривал тело жены на наличие «следов измены», не позволял ей закрывать дверь в ванную, когда она мылась или ходила в туалет, отобрал у нее гаджеты и запретил пользоваться интернетом. Потерпевшая рассказала об эпизоде, когда муж ударил ее по голове и бросил ей в глаз зажженную зажигалку. В какой-то момент ревнивец заставил жену пройти тест на детекторе лжи, но результат не удовлетворил Сайеда — он не поверил программе, которая сообщила ему о верности родственницы.

В феврале 2024 года потерпевшей удалось ненадолго завладеть телефоном, после чего она связалась с полицией.

Поначалу Сайед отрицал обвинения в насилии, но позже вину признал. Суд приговорил его к 2,5 года тюремного заключения.

Ранее россиянина, прибившего ноги бывшей сожительницы к доске, отправили в колонию.

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