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В РПЦ ответили на вопрос, можно ли «побивать жену»

В РПЦ попросили решать конфликты в семье без лозунгов о борьбе с семейным насилием

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Имам казанской мечети Тимур Камаев заявил, что ислам разрешает «побивать жену», если другие способы воздействия на супругу не сработали. В Духовном управлении мусульман РФ с ним не согласились. В РПЦ на вопрос «Газеты.Ru» о допустимости таких методов заявили, что православная церковь выступает против насилия в семье.

«Церковь выступает против насилия в семье, супруги призваны жить в согласии и любви, избегая конфликтов. Если же конфликт произошел, то супруги призваны сообща искать выход из него, руководствуясь не модными лозунгами о борьбе с семейным насилием, а желанием сохранить свою семью», — сказал зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

До этого издание «Татар Информ» опубликовало интервью с имамом казанской мечети «Ирек» Тимуром Камаевым, в котором он со ссылкой на один из аятов рассказывал о решении конфликтов в семье. Имам заявил, что во время конфликтов в семье нужно попытаться договориться. Но если женщина не слушает мужа, допустимо использовать «побивание» — нанести несколько незначительных ударов мисваком (щеткой для чистки зубов – «Газета.Ru»). Камаев добавил, что «побивание» призвано не травмировать женщину, а «дать понять, что она делает что-то не так».

Позже в «Татар Информ» заявили, что слова имама были вырваны из контекста. Сейчас интервью с Камаевым уже удалено.

До этого уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что в 2023 году 13 тысяч человек были привлечены за «побои в отношении женщин».

Ранее в ДУМ РФ заявили, что ислам не разрешает побивать жену.

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