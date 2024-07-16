В Красногорске 30 человек оказались на улице после сноса незаконного дома

В Красногорске десятки человек остались без жилья, после того как их многоквартирный дом снесли, признав незаконным. Постройка находилась на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщает «Ридус». Рассерженные жильцы при этом винят соседей, которые «мечтают завладеть этой землей».

Речь идет о доме в селе Петрово-Дальнем. По информации издания, в 2019 году здание вместе с участком выкупил местный предприниматель, после чего разбил собственность на тридцать долей и распродал. Поскольку объект находился в залоге у банка, его стоимость была относительно небольшой. Цена жилья составляла от одного до двух миллионов рублей.

Проблемы начались, когда владельцы соседних участков подали на предпринимателя в суд, обвинив его в незаконном строительстве многоквартирного дома на территории, предназначенной для ИЖС.

«Безусловно, строить на участке для ИЖС многоквартирный дом незаконно. Но есть лазейка. Согласно долевому праву, долями того или иного имущества могут владеть сколько угодно людей, причем они необязательно должны быть родственниками. Выходит, долевое строительство на земле для ИЖС совершенно законно», — рассказывает бизнесмен.

Однако юрист по недвижимости Евгения Лайтер считает, что действия застройщика выглядят как злоупотребление правом. Эксперт советует обходить стороной подобные предложения на рынке недвижимости, какими бы привлекательными по цене они ни были.

До этого стало известно, что продажи вторичного жилья в Москве по итогам первого полугодия просели на 15,5%. Всего за период в столице было заключено чуть менее 66 тыс. сделок со «вторичкой».

Больше всего сделок на вторичном рынке недвижимости Москвы было заключено в апреле — 13 086 договоров. При этом в последние два месяца продажи стабилизировались и устойчиво держались на уровне 11,3 тыс. сделок.

Ранее эксперт по недвижимости Егор Левченко назвал самое выгодное для инвестиций жилье в Москве.