Врач назвала продукты, которые помогут добиться ровного загара

Включение в свой рацион питания фруктов и ягод с высоким содержанием бета-каротина поможет добиться ровного загара. Об этом RuNews24 рассказала врач, диетолог, д.м.н. Марият Мухина.

По ее словам, к ним относятся манго, апельсины, арбуз и ананас. Она добавила, что дыня, клубника и персики также могут принести пользу загорающим, потому что они хорошо утоляют жажду и поддерживают уровень влаги в организме. Черника и малина будут способствовать регенерации кожи после воздействия ультрафиолетовых лучей.

«Однако надо помнить, что природные продукты не являются альтернативой солнцезащитной косметике. Поэтому людям с чувствительной или склонной к аллергическим реакциям кожей лучше все же выбирать средства с соответствующим уровнем SPF», — заключила Мухина.

Сотрудник медицинской и исследовательской организации Henry Ford Health, дерматолог из США Генри Лим до этого говорил, что солнцезащитный крем не препятствует естественной выработке витамина D под солнцем. По его словам, использование таких средств необходимо не только для предотвращения солнечных ожогов, но и для защиты от разрушительного для ДНК воздействия ультрафиолета.

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