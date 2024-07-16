Мосгорсуд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia

Мосгорсуд признал законным арест генерального директора АНО «Агентство развития профессионального мастерства» (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Таким образом, суд оставил без изменений постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы. Уразову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гендиректора и административного директора — руководителя аппарата этого агентства Данира Мухаметзянова задержали 20 июня по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит до десяти лет лишения свободы. Информацию о задержании собрала «Газета.Ru».

В свою очередь, 19 июня в Москве задержали экс-совладельца лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексея Тайчера. Официально Следственный комитет и ФСБ ничего не объявляли. По информации источников СМИ, дело Тайчера может быть связано с мошенническими схемами при покупке и продаже лизинговой компании.

Ранее получивший замечание от Путина Уразов назвал оговоркой фразу о «других, лучших странах».