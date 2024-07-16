Роспотребнадзор расследует отравление 15 человек в Москве

Сотрудники Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование, связанное с отравлением 15 человек в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках расследования специалисты отобрали пробы продукции, их отправили на лабораторные исследования. По данным работников, с острой кишечной инфекцией госпитализировали 14 человек.

«Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора», – поделились в ведомстве.

Мероприятия специалистов связаны с отравлением мигрантов после того, как они съели шаурму в точке рядом с хостелом, где они проживали.

Как сообщает источник 360.ru, массовое отравление могло произойти по другой причине. По словам собеседника, за несколько дней до произошедшего он покупал еду в заведении и не чувствовал недомогания.

Сейчас в ситуации разбирается СК РФ. Они также проверят, легально ли в хостеле проживали иностранцы.

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