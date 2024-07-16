Эксперт рассказала о главной проблеме в борьбе с зависимостями

Одна из основных проблем в борьбе с зависимостями лежит в общественной плоскости. Об этом в интервью РИАМО сообщила бизнес-психолог, гештальт-терапевт Psy Follow Ксения Ким. Она отметила, что далеко не всегда злоупотребление чем-либо воспринимается окружающими как проблема, а иногда и поддерживается.

«Поэтому процент людей, выздоравливающих от химической зависимости, очень мал. Даже если человек проходит реабилитацию, после нее он возвращается в свою привычную среду, где по-прежнему поддерживается употребление, которое приводит к срыву», — сказала специалист.

Она добавила, что человеку, борющемуся, к примеру, с алкогольной зависимостью, наносится серьезный урон, если в компании друзей или родственников есть желающие «налить», а отказ воспринимается как «неуважение».

До этого Ким говорила, что один из самых эффективных способов профилактики зависимостей — самопознание и личностное развитие. По ее словам, важно развивать в себе способность справляться со стрессовыми ситуациями, не прибегая к тому, что вызывает привыкание, будь то алкоголь, сигареты или сладости.

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