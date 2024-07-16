Дед прокомментировал поступок внука, разгромившего воинские захоронения в Кузбассе

Подростки, которых подозревают в осквернении воинских захоронений в селе Березово Кемеровской области, сделали это по глупости и теперь раскаиваются. Об этом 360.ru рассказал дедушка одного из них.

«[Сделали это] от глупости. Выпили, одурели и пошли ломать. Безо всякой причины. Конечно, внук раскаивается, конечно. Нас трясет, его трясет», — сказал он.

По его словам, мать школьника находится в реанимации из-за тяжелой болезни, а у него с женой нет накоплений. Он отметил, что не знает, как быть, если им придется возмещать ущерб за поступок внука.

16 июля Telegram-канал Baza писал, что школьники сломали 96 памятников и восемь крестов. В результате их спугнула местная жительница. На ситуацию обратили внимание в СК РФ. На данный момент специалисты ведомства проводят доследственную проверку. Среди пострадавших мест захоронения в том числе и могилы участников спецоперации. В действиях вандалов правоохранители усмотрели признаки повреждения воинских захоронений. Следователи быстро установили, что к произошедшему причастны школьники в возрасте 13 и 15 лет.

Ранее сообщалось, что ученые нашли захоронение азиатского мальчика и его европейского слуги в Польше.