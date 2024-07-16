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Россиянин призывал травить детей, беременных и пенсионеров за вознаграждение

Житель Владикавказа стал фигурантом дела за призыв травить детей и беременных

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Во Владикавказе на 23-летнего местного жителя завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма в интернете» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания.

«В июне 2024 года подозреваемый разместил в группе в одном из мессенджеров текстовый комментарий, в котором имеются высказывания, выражающие побуждение к совершению действий, связанных с причинением смерти», — рассказали в ведомстве.

По данным Telegram-канала «Сапа 15», подозреваемый за вознаграждение предложил смешивать в больницах снотворное с цианистым калием, чтобы травить детей, беременных и пенсионеров.

Мужчина уточнил, что готов за один выход платить по 10 тыс. рублей, а при наличии жертв добавлять «премию». За отравление пенсионера он планировал давать от 2 тыс. рублей, беременной — до 5 тыс. рублей.

Фигуранту дела грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее на Алтае двухмесячный ребенок отравился спиртом через грудное молоко.

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