Москвичам рассказали, когда жара уйдет из города

Сильная жара начнет уходить из столичного региона уже в четверг, 18 июля, погода вернется к климатической норме. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Температура вернется в рамки климатической нормы и будет днем около 25 градусов», — рассказал эксперт погоды.

Тишковец добавил, что такие температурные рамки сохранятся практически до конца месяца.

Синоптик отметил, что сегодня в Москве и по области ожидается переменная облачность. Кроме того, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы.

В дневные часы в столице будет около +29-31 °С, тогда как в Подмосковье — от +27 °С до +32 °С.

По словам Леуса, ветер будет дуть северный, его скорость будет от четырех до девяти метров в секунду.

Атмосферное давление слабо растет, и к вечеру барометры покажут 752 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей и гостей столицы о «тяжелой погоде» в ближайшие несколько дней.

Ранее сообщалось, какое наказание может грозить за купание в фонтанах в столице.