В Новосибирске мужчина ударил младенца сожительницы головой о пол, чтобы успокоить

Жителя Новосибирска обвинили в том, что он ударил о пол ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в доме в Первомайском районе. По версии следствия, мужчина пытался успокоить младенца и в какой-то момент, схватив, ударил головой о пол.

«С места преступления 10-месячного потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается интенсивная медицинская помощь», – поделились в ведомстве.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Мужчине уже предъявили обвинение, подозреваемый находится под стражей. Известно, что пострадавший является сыном его сожительницы.

До этого в Сибири мать 11-летнего мальчика задержали за истязания ребенка. По данным источника, россиянка пришла домой в состоянии алкогольного опьянения. Сын сделал ей замечание, после чего женщина избила ребенка кочергой и заставила выпить средство для очистки жира.

Сразу после того, как химикат попал в организм, школьник вырвал и получил ожоги только полости рта и дыхательных путей.

Ранее в Коми ребенок после избиений отчима попросил полицию отправить его в приют.