Адвокат экс-ректора БФУ, обвиняемого в хищении, обжаловал его арест

Адвокат бывшего ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Александра Федорова подал апелляцию на решение об аресте мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда.

«Защита Федорова просит... избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказали журналистам, уточнив, что дату заседания по апелляции пока не назначили.

10 июля Федорова и его заместителя Елену Мялкину арестовали по подозрению в присвоении денежных средств в особо крупном размере. Следствие полагает, что они осуществили незаконную схему денежных поощрений подчиненных и присвоили более 18 млн рублей.

Предполагается, что Федоров издавал приказы о доплатах сотрудникам, а Мялкина их собирала и передавала начальнику.

11 июля в БФУ назначили врио ректора вместо Федорова. Им стал проректор по научной работе Максим Демин.

Ранее СК опубликовал видео с задержанным ректором БФУ им. Канта.