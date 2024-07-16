В Казани имам объяснил, в каких случаях стоит «побивать» жену

В Казани имам мечети Ирек Тимур Камаев дал советы женщинам и мужчинам, связанные с побоями в отношениях. Об этом сообщает Татар Информ.

В беседе со зрителями мужчина рассказал, что, если в семье произошел конфликт, нужно попытаться договориться. Если женщина не понимает, можно использовать «побивание», то есть нанести несколько незначительных ударов.

«Смысл не в том, чтобы нанести увечья человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку «остановись, ты делаешь неправильно» и что муж уже недоволен и дошел уже до того, что он уже поднимает руку», – поделился имам.

Он уточнил, что, говоря «поднимает руку», он не подразумевает избиение. Имам также добавил, что избиение жены исламом не допускается.

В Духовном управлении мусульман Татарстана заявили, что рукоприкладство недопустимо. В организации призвали «ознакомиться с полной версией подкаста», так как некоторые СМИ показали только часть. Остальные высказывания имама не прокомментировали.

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