Россиянка рассказала, как приставы повесили на ее дочь-второклассницу 34 чужих долга

Судебные приставы из разных регионов России из-за канцелярской ошибки хотят взыскать почти 700 тыс. рублей с восьмилетней девочки из Омской области. В беседе с «Газетой.Ru» ее мама Мария Гавриленко заявила, что ее счета могут арестовать, а им с детьми могут запретить выезд за границу. Обращения в госорганы не помогают.

«Сейчас на моего ребенка сыпятся долги из разных регионов: преимущественно Москва, Белгородская область, там несколько задолженностей было из Воронежа и Ростова. В Белгородской области мы никогда не были. Законом отведено пять дней на оплату долгов с момента их публикации на «Госуслугах». Если я добровольно не оплачиваю, то ко мне могут быть применены меры принудительного взыскания — арест счетов. Пять дней по всем исполнительным производствам уже прошло, в любой момент я могу оказаться в ситуации, когда мои счета заблокированы. Соберемся мы лететь с детьми на отдых, а в аэропорту меня повернут из-за этих задолженностей. Кому я буду объяснять, что это не мои задолженности, что мы не имеем отношения к ним? Но больше всего, конечно, я опасаюсь принудительных мер взыскания», — сказала она.

По словам Гавриленко, все началось еще несколько лет назад. Приставы с Камчатки хотели взыскать с трехлетней девочки долги за коммуналку.

«Впервые такая ситуация произошла, когда ребенку было три года. Мы, омичи, родились и живем здесь, но с меня пытались взыскать задолженность за коммунальные услуги по недвижимости на Камчатке, долги были выставлены именно на ребенка. Тогда так это не носило массовый характер, удалили все», — пояснила она.

Женщина уже обращалась в региональную прокуратуру и в федеральную службу судебных приставов, но ничего не поменялось. Теперь Гавриленко планирует встретиться с депутатом Госдумы и поговорить с омбудсменом.

«Меня сегодня пригласила депутат Госдумы от Омской области Оксана Николаевна Фадина, чтобы я могла прояснить ситуацию, и она тоже подключилась к этому разбирательству. Самостоятельно невозможно на сегодняшний день разобраться с этой историей, хотя я несколько месяцев пыталась это сделать, но все оказалось тщетным. Также уполномоченный по правам человека вышел на меня и предложил тоже свою помощь», — заключила она.

Как рассказала Гавриленко изданию «Сапа», в мае она добавила на портал «Госуслуг» документы дочери-первоклассницы, так как это было необходимо для регистрации на портале Дневник.ру. После этого приставы из разных регионов всего за пару дней отправили на имя девочки 34 долга на общую сумму около 700 тыс. рублей. Все исполнительные производства почему-то были привязаны к СНИЛС школьницы, в делах значились другие имена и фамилии. Позже выяснилось, что ошибка произошла в белгородском отделении ФССП. Допустившего ошибку сотрудника канцелярии уволили, но проблему это не решило.

Ранее приставы из Красноярска предложили матери-одиночке уйти служить по контракту, чтобы вернуть долги.