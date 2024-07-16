Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина напоила посетителей бара своим молоком

В США посетительница бара угостила других гостей заведения своим грудным молоком

close
100%
kwalls21/TikTok

В США недавно родившая 29-летняя женщина пришла в клуб и угостила его посетителей материнским молоком. Видео с «дегустацией» американка опубликовала на своей странице в TikTok.

Крис Уолсс посетила костюмированную вечеринку в наряде коровы с молокоотсосом.

«Мое любимое животное — это я сама, которая оставила детей дома и теперь сцеживает молоко и кормит ими незнакомых парней», — подписала видео женщина.

В кадр попали двое молодых мужчин, один из которых одет в костюм заключенного, оба пьют молоко Уоллс. Первый мужчина пробует необычный напиток из молокоотсоса, второй делает это из рюмки. Один из дегустаторов отметил, что молоко Уолсс очень понравилось ему на вкус. Мужчина предположил, что это может быть связано с тем, что мать кормила его грудью до семи лет.

Издание LAD Bible пояснило, что американка делала это не впервые, она уже несколько раз обменивала в барах свое молоко на напитки. По словам женщины, пока все реагировали на ее предложение попробовать молоко позитивно, а с негативной реакцией она не сталкивалась.

Ранее британка заменила на работе молоко своим грудным, чтобы проучить коллегу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами