Женщина напоила посетителей бара своим молоком

В США недавно родившая 29-летняя женщина пришла в клуб и угостила его посетителей материнским молоком. Видео с «дегустацией» американка опубликовала на своей странице в TikTok.

Крис Уолсс посетила костюмированную вечеринку в наряде коровы с молокоотсосом.

«Мое любимое животное — это я сама, которая оставила детей дома и теперь сцеживает молоко и кормит ими незнакомых парней», — подписала видео женщина.

В кадр попали двое молодых мужчин, один из которых одет в костюм заключенного, оба пьют молоко Уоллс. Первый мужчина пробует необычный напиток из молокоотсоса, второй делает это из рюмки. Один из дегустаторов отметил, что молоко Уолсс очень понравилось ему на вкус. Мужчина предположил, что это может быть связано с тем, что мать кормила его грудью до семи лет.

Издание LAD Bible пояснило, что американка делала это не впервые, она уже несколько раз обменивала в барах свое молоко на напитки. По словам женщины, пока все реагировали на ее предложение попробовать молоко позитивно, а с негативной реакцией она не сталкивалась.

Ранее британка заменила на работе молоко своим грудным, чтобы проучить коллегу.