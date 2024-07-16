В Москве мальчик случайно выпал из окна, прыгая на диване

Мальчик из Москвы попал в больницу после того, как попрыгал на диване. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В момент, когда произошел инцидент, мать ребенка занималась домашними делами в другом помещении, четырехлетний ребенок тем временем находился в гостиной и прыгал на диване. В какой-то момент он не рассчитал силы и выпрыгнул в открытое окно.

«Мама сразу обнаружила пропажу сына и на эмоциях выпрыгнула за ним», – сообщается в публикации.

Так как семья проживает на первом этаже, серьезных травм пострадавший не получил. Ребенок упал головой вниз и попал в реанимацию с переломом лобной кости, но на данный момент он в удовлетворительном состоянии. Его вскоре должны выписать из медучреждения.

До этого в Астрахани ребенок оказался в больнице после того, как остался в комнате один. Трехлетний мальчик подобрался к окну, облокотился на москитную сетку и спикировал с 11-го этажа. Несмотря на то, что квартира располагалась на высоком этаже, пострадавший выжил.

Ранее в ЯНАО трехлетняя девочка выпала с девятого этажа и выжила.