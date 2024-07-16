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Россиянин катался на электросамокате с двумя детьми, один из них сидел на его плечах

В Петербурге полиция разыскивает отца, перевозившего на самокате двоих детей

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В Санкт-Петербурге правоохранители устанавливают личность мужчины, который нарушил правила пользования электросамокатом, прокатившись на нем с двумя детьми. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Коллеги из Северной столицы разыскивают неизвестного, который у здания Центрального выставочного зала «Манеж» на Исаакиевской площади в г. Санкт-Петербурге перевозил на электросамокате двоих детей, подвергая опасности их жизнь и здоровье», — написала Волк.

На кадрах, появившихся в сети, мужчина едет на кикшеринговом самокате, поставив одного ребенка перед собой. Второй — сидит у него на плечах.

В полиции добавили, что, как только установят нарушителя, привлекут его к ответственности. И еще раз обратились к родителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения.

«Дорога полна неожиданностей, и излишняя самоуверенность может обернуться трагедией», — напомнила Волк.

Ранее в Госдуме заявили, что установят штрафы для водителей электросамокатов.

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